اتفاق على رفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون ببني وليد

اتفق آمر حامية بني وليد العسكرية العميد امحمد الزروق مع عدد من قادة الأجهزة والوحدات الأمنية العاملة بالمدينة على رفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين والمخربين والخارجين عن القانون، وذلك بالتواصل والتشاور مع القيادات المجتمعية في المنطقة.

جاء الاتفاق خلال اجتماع عُقد بمقر مديرية أمن بني وليد، صباح اليوم الخميس، برئاسة آمر حامية بني وليد العسكرية العميد امحمد الزروق مع مدير أمن بني وليد العميد عبدالسلام سليم ناجي، وعدد من آمري وممثلي الوحدات الأمنية بالمدينة، ومديري الإدارات بالمديرية ومساعد آمر حامية بني وليد العسكرية العقيد ميلاد فرج ميلاد.

وقالت حماية بني وليد العسكرية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصص لبحث أوجه التنسيق والتعاون بين الحامية والوحدات العسكرية التابعة لها والمديرية والأجهزة الأمنية التابعة لها بهدف بسط الأمن في المدينة، مشيرة إلى أن الزروق أشاد خلال الاجتماع بجهود الوحدات الأمنية رغم قلة الإمكانات والتجهيزات التي يتطلبها العمل الأمني.

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مخرجات اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية ببني وليد

وأكد آمر حامية بني وليد العسكرية خلال الاجتماع على ضرورة تأسيس مركز معلومات موحد يضم الوحدات الأمنية كافة، إضافة إلى تفعيل محاضر الشرطة في إطار مكافحة الجريمة بمختلف صورها.

وتطرق الحضور إلى مناقشة مقترح إعادة هيكلية الغرفة الأمنية المشتركة، وتفعيل مهامها وفق آليات عمل حديثة تسهم في فرض هيبة القانون والدولة، مشددين على تأسيس قاعدة بيانات للأجانب المقيمين بالمدينة وتحديثها بشكل دوري بالتواصل مع جميع القطاعات والمؤسسات المعنية وأرباب العمل.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق بين آمر الحامية العسكرية والقيادات الأمنية على تكثيف اللقاءات التشاورية الدورية لتنفيذ الرؤية الأمنية الموحدة، وتبادل المقترحات والمعلومات التي ترفع من درجة جاهزية الوحدات الأمنية، وتحفظ الأمن بالمدينة.

اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية في بني وليد، الخميس 15 سبتمبر 2022. (حامية بني وليد العسكرية)