الرعيض: نرفض حضور جلسة بنغازي اليوم.. وصالح يعمل بشكل منفرد دون أي التزام بالقوانين

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد الرعيض إنه لن يحضر جلسة البرلمان اليوم الخميس ومعه عدد من نواب المنطقة الغربية.

الرعيض وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أرجع أسباب رفض السفر لبنغازي وحضور جلسات المجلس أن رئيس البرلمان عقيلة صالح يعمل بشكل منفرد ويدير الجلسات دون أي التزام باللوائح والقوانين.

ورأى أن رئيس مجلس النواب أصدر القرارات والقوانين بدون تصويت عليها، كما لا يوجد جدول أعمال ولا نصاب لأي قرار أو قوانين.

