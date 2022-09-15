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«المفوضية» تحتفل بـ«يوم الشهيد» بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شهد مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس صباح اليوم الخميس بمقر المفوضية، إحياء «يوم الشهيد» والذي نظمته رابطة مستقلين ليبيا.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “حضر الحدث، عماد السائح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعدد من سفراء الدول الصديقة ومحمد السوكني رئيس مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس وعدد من الشخصيات البارزة”.

وأضاف البيان “تم خلال الحدث تبادل الكلمات وتخليد «شهداء الوطن» والثناء على شهداء المفوضية الذين قدموا أرواحهم من أجل الوطن في عدوان قوة الظلام على مقر المفوضية يوم 2 مايو 2018”.

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صحيفة الساعة 24

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