المالية تسلم أذونات صرف مرتبات سبتمبر للمركزي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 September, 2022

سلمت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس أذونات صرف مرتبات شهر سبتمبر إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وقالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية إنها سلمت اليوم الخميس أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر سبتمبر لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية تسلمت منذ 06 يوليو الماضي وحتى أمس الأول الثلاثاء أكثر من 286 ألف بطاقة “إيفاء” الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الـ18 عاما.

وبينت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أن عدد البنات فوق سن 18 عاما المستهدفات من المنحة بلغ 401.001 بطاقة فيما بلغ عدد المتزوجات المستهدفات من المنحة 920.567 بطاقة.