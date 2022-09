ليبيا – التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري أمس الأربعاء السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

اللقاء تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لمجلس النواب تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وعدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين.

