بليحق : مجلس النواب يتوصل إلى جملة من القرارات حيال البنود المُدرجة في جدول أعماله

بنغازي 15 سبتمبر 2022 (وال)- ناقش مجلس النواب في الجلسة التي عقدها اليوم الخميس بمدينة بنغازي، عددًا من البنود المدرجة في جدول أعماله؛ في مقدمتها التصويت على رئيس المحكمة العُليا بعد ترشيحه من الجمعية العمومية للمحكمة، وموافقة مجلس الدولة حسب تصريح الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق.

وأوضح بليحق – في تصريح صحفي – أن مجلس النواب خلص في جلسته اليوم إلى جملة من الإجراءات والقرارات، منها التصويت بالإجماع على تكليف عبد الله أبورزيزة رئيسًا للمحكمة العُليا، وإعفاء النواب الذين تولوا وظائف في الدولة من عضوية مجلس النواب، وقبول استقالة النواب الذين تقدموا بإستقالاتهم، واختيار نائب ثاني للمجلس خلال الجلسة المُقبلة، بالإضافة إلى توجيه نداء النواب المتغيبين عن الجلسات؛ بضرورة حضور جلسات المجلس ولجانه، وإلا سيتعرضون لإسقاط عضويتهم نتيجة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية.

كما توصل المجلس – حسب بليحق – إلى الاتفاق على إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنة التشريعية، وتعميمه على النواب للإطلاع وعرضه خلال الجلسات المُقبلة، وتكليف لجنة من الخُبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات النفط والغاز، وإيجاد آلية عادلة للاستفادة منها لجميع الليبيين.

كما تقرر في الجلسة إلزام رئيس الحكومة “المكلفة من النواب” بمباشرة عملها فورًا، واستدعائه لعرض ما توصلت إليه والمعوقات التي تعترضها للمساهمة في تذليلها، وإعلان رؤوساء الهيئات التابعة لمجلس النواب الذين لم يلتزموا بقرارات مجلس النواب، ولم يقدموا تقاريرهم الدورية للمجلس بأنهم لا صفة قانونية لهم، ومطالبة مجلس الدولة بالإسراع في الرد على مجلس النواب لتسمية رؤوساء هذه الهيئات لمحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين. (وال)

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