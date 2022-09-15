المستشار صالح: تم إلزام باشاغا بمباشرة عمله وتقديم الصعوبات التي يوجهها

الوطن|رصد

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أنه تم الاتفاق على إلزام رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا مباشرة عمله واستدعائه للجلسة القادمة على أن يقدم ما يتعرض له من صعوبات ومعوقات.

وأضاف المستشار صالح أن التسجيل العقاري أقفل بقرار من المجلس الانتقالي ولا يمكن فتحه إلا بقرار من مجلس النواب، شاكرًا أعضاء مجلس النواب عن الجنوب على حرصهم وتقديرهم لاستقلالية القضاء واختيار أعضاء الجمعية العليا للمحكمة العليا من يرأسهم.

وأشار المستشار صالح أنه سيتم اختيار النائب الثاني الذي سيكون من الجنوب خلال جلسة النواب القادمة.