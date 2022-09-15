وزارة العمل والتأهيل تطلق مبادرة المرأة المنتجة

أخبار ليبيا 24

أطلق وزير العمل والتأهيل، علي العابد، اليوم الخميس مبادرة المرأة المنتجة، تحت شعار “كوني مُنتجة لغدٍ أفضل”.

وشارك في مراسم الإفتتاح وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، حيث أكد وزير العمل ضمن كلمته على أهمية دور المرأة في كافة مناحي الحياة.

من جهته قال وزير الاقتصاد إن هذا المشروع يهدفُ إلى تمكين المرأة اقتصاديًا وسيسهم في تحسين أوضاع المرأة الليبية في كل المدن.

بدورها شددت وزيرة الشؤون الإجتماعية على ضرورة التشبيك مع الوزارات والهئيات والمؤسسات ذات العلاقة لإنجاح هذه المبادرة، مشيرةً إلى أن هناك برنامج متعلق بالأسرة المنتجة تعمل عليه وزارتها وذلك بالتنسيق مع وزارتي العمل والتأهيل والاقتصاد والتجارة.

كما شارك في فعاليات إطلاق المبادرة، النائب الأول لرئيس مجلس الأعلى للدولة والسفير الفلسطيني لدي ليبيا والسفير السوداني وعددٌ من الشخصيات المهتمة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي.