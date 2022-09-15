مفوضية الانتخابات: تراجع مشاركة المرأة الليبية بسبب تعرضها للعنف الإلكتروني

بحضور عضو مجلس مفوضية الانتخابات رباب حلب نظمت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مؤسسة عطاء الخير للأعمال الخيرية التوعوية، ومكتب الادارة الانتخابية طرابلس، اليوم الخميس ورشة تدريبية حول العنف الرقمي ضد النساء والفتيات “المخاطر والوقاية “، استهدفت تدريب مجموعة اخرى من موظفات بالمفوضية، ومكتب الإدارة الانتخابية طرابلس وعدد من المهجرات من مدن الجنوب وسفيرات التوعية المعتمدات لدى الوحدة.

في مستهل كلمتها رحبت “حلب” بالمشاركات والمنظمات ، مضيفةً أن النساء هن ضحايا فعلاً للعنف الرقمي، موضحةً أن ما تم جمعه من بيانات من خلال استبيانات رصد، بينات تراجع عدد كبير من النساء عن المشاركة في العملية الانتخابية، وتوصلنا لنتيجة مفادها أن هذا العزوف جاء نتيجة تعرضهن للعنف أثناء استعدادهن لخوض غمار العملية الانتخابية، وهذا ما دق نقوس الخطر في المفوضية و اعطى مؤشراً على أهمية وجود منصة قوية لرصد العنف الالكتروني والمخالفات الانتخابية، تسهم في وضع استراتيجية لمعالجته و الحد منه، بصياغة قوانين رادعة لكل من يتعدى على حق المرأة في المشاركة في العملية الانتخابية ، وهذا ما يعطي برامج توعية النساء بهده العنف وانواعه وسبل الوقاية منه أهمية كبرى.

ومن جهتهما، اكدت رئيس مجلة ادارة مؤسسة عطاء الخير حميدة السنوسي، ورئيس وحدة دعم المرأة بمكتب الادارة الانتخابية طرابلس ورده مفتاح، أن موضوع الورشة يعتبر من المواضيع الحساسة والمهمة جدا، ويسهم مساهمة فعالة في تقديم توعية مجتمعية بهذا العنف وسبل التصدي له، بهدف تمهيد الطريق لمشاركة واسعة للمرأة الليبية في الانتخابات، من خلال القضاء على أي ممارسات قد تعيق هذه المشاركة.

كما شهد البرنامج عديد المناقشات والمداخلات من المشارِكات، تضمنت تجارب شخصية للعنف الالكتروني، كما قامت المشاركات بتنفيذ بعض الانشطة التدريبية.

تجدر الإشارة الى ان هذه الورشة تأتي تنفيذاً لخطة الوحدة للعام 2022م، لدعم المرأة داخل المفوضية، ورفع مستوى وعيها المجتمعي وبناء قدراتها وتنمية مهاراتها.