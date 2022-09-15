تزامنا مع تصريحات عقيلة بشأن حيادية وعمل الرئاسي.. المنفي والمشري يبحثان المشهد السياسي

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بحث، رئيسا مجلس الدولة خالد المشري والرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، تطورات المشهد السياسي والأمني في ليبيا.

وتركّز الاجتماع، حول، الإسراع في إكمال القاعدة الدستورية، وسبل التسريع بإجراء الانتخابات وتذليل الصعوبات والعراقيل.

يأتي ذلك بينما اعتبر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الخميس، أن المجلس الرئاسي منحاز إلى حكومة الوحدة، على عكس قوله بإنه يقف على مسافة واحدة من الجميع.

ودعا عقيلة، في كلمة خلال جلسة المجلس المنعقدة في مقره في بنغازي، المجلس الرئاسي إلى الاطلاع على اختصاصاته جيدا. وقال “لا يمكن للمجلس الرئاسي أن يلمح ويهدد بوضع قاعدة دستورية”.

وجاءت تصريحات عقيلة، على خلفية ما لوّح به المنفي بشأن تدخل المجلس الرئاسي لإنهاء أزمة القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة.

وقال المنفي خلاله لقاء مع وفد إقليم برقة، قبل أيام، إن الرئاسي يدعم أي توافق بين مجلس النواب والدولة، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك من دون تاريخ محدد.

وتابع المنفي في كلمته، أن المجلس “مستعد للتدخل لإنتاج القاعدة الدستورية للانتخابات”، لو عجزت السلطة التشريعية عن حسم الأمر والخروج بنتائج محددة بتواريخ محددة.