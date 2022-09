ليبيا – أكد وزير التخطيط في حكومة تصريف الأعمال محمد الزيداني أن التفويضات المالية لكافة القطاعات المشمولة بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص 600 مليون دينار لاستكمال المشروعات التي نفذتها الحكومة صدرت أمس الأربعاء.

الزيداني وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” قال: “كل الإجراءات المتعلقة بالتفويضات المالية الصادرة بشأن الشركات التي نفذت مشاريع في عهد الحكومة، جرت وفق الضوابط القانونية المعمول بها في وزارة التخطيط”.

وأضاف: “أحيلت المبالغ للوزارات والمصالح والأجهزة التنفيذية التي استكملت إجراءاتها، ويعدّ هذا الملف مكتملًا بالنسبة لوزارة التخطيط”.

ورأى أن بقية المشروعات التي تحت التنفيذ تتولى كل القطاعات تضمينها بالميزانيات القادمة وفق التدفقات النقدية المحددة لها.

وأشار إلى أن هدف الأول للحكومة منذ توليها مهامها، هو تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تشمل مدن ليبيا كافة دون استثناء.

واعتبر أن (حكومة تصريف الأعمال) أول حكومة بعد ثورة فبراير، تحقق إنجازات تنموية لصالح المواطن في كافة المجالات كالطرق والمستشفيات والمدارس والجامعات والمباني الخدمية والإدارية، وصناديق إعادة الإعمار.

الزايدي أكد الحكومة لن تتوقف بتعليمات من رئيسها، في مجال التنمية وإعادة الإعمار وفق خطة عودة الحياة.

The post الزيداني: حكومة الدبيبة أول حكومة بعد ثورة فبراير تحقق إنجازات لصالح المواطن first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية