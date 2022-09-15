شركة الكهرباء : وصول نسبة الإنجاز في مشروع خط نقل الطاقة في طرابلس إلى70‎%‎

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن أعمال الصيانة بمشروع خط نقل الطاقة جهد 400 ك.ف جنوب غرب طرابلس وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 70 بالمائة.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر منصتها الرسمية، فيسبوك، أنه جرى سحب الأسلاك بين البرجين رقم “12 و20” وجاري العمل على سحب باقي الأسلاك؛ وذلك بعد الإنتهاء من إزالة العوائق التي تعيق سير المشروع، بالإضافة إلى تغيير مسار الأسلاك لخطوط 11 ك.ف من هوائية إلى أرضية؛ لتحسين أداء الشبكة بمنطقة جنزور.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن هذا المشروع تعمل عليه شركة الطاقة المستدامة، بإشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل وفرق الصيانة التابعة لدائرتي توزيع جنزور والتركيبات العامة، إلى جانب تأمين الموقع من قبل الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، وفق بيانها.