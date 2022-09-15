الكبير: ناقشتُ مع السفير الألماني سبل عودة شركات بلاده إلى ليبيا

استقبل الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، أمس الأربعاء، بمكتبه في طرابلس ميخائيل أونماخت، سفير دولة المانيا الاتحادية لدى ليبيا والوفد المرافق له.

وبحسب بيان مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، فإن الاجتماع تناول مواضيع ذات الاهتمام المُشترك والوضع الاقتصادي العام، كذلك التعاون الثنائي في المجال المصرفي وعودة الشركات الألمانية إلى ليبيا.

وكان السفير الألماني التقى في وقت سابق، النائبين بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبد الله اللافي، مشيرا لدعم ألماني لملف المصالحة في ليبيا.

وقال أونماخت، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “سعيد برؤية نائبي المجلس الرئاسي اللافي والكوني”.

وأضاف “أكدت لهما مجددا على استمرار دعم ألمانيا لمبادرة المجلس الرئاسي لحل الازمة الليبية وكذلك دعمنا لهم في ملف المصالحة الوطنية في ليبيا”.