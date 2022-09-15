صالح يبحث ملف الأطفال المصابين بالأورام

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 September, 2022

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبدالجليل ووزير التخطيط والمالية أسامة حماد.

وبين المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن اللقاء تناول سير العمل في وزارة الصحة والصعوبات التي تواجهها في عدد من الملفات الصحية التي تهم المواطن منها ملف مرضى أطفال الأورام وسُبل معالجة هذه الملفات المُلحة.

وقرر وزير الصحة إيفاد (61) طفلاً مصاباً بالسرطان للعلاج في مستشفى الحسين بالأردن لإجراء عمليات زرع نخاع هناك نتيجة لتعذر مثل هذه العمليات داخل للبلاد.

جاء ذلك عقب زيارة وزير الصحة لمستشفى بنغازي التعليمي لطب وجراحة الأطفال واطلاعه على الأحوال الصحية المتردية للأطفال المرضى واستماعه لآراء ونصائح الأطباء المتخصصين المشرفين على متابعة علاج هؤلاء الأطفال بالمستشفى.

وسدد وزراء الصحة والمالية بالحكومة الليبية قيمة الديون المستحقة لصالح مركز الحسين للأورام حسب الإتفاقية المبرمة مع مستشفى بنغازي التعليمي لطب وجراحة الأطفال لكي يتم إستقبال هذه الحالات في أقرب وقت ممكن.