وصول 6130 رأسًا من العجول والأغنام إلى ميناء الخمس

أخبار ليبيا 24

وصلت إلى أرصفة ميناء الخمس البحري أربعة سفن تجارية محملة بالحبوب والسلع المتنوعة والأغنام.

الشركة الليبية للموانئ نشرت بيانات حديثة أظهرت وصول السفينة “ELITA” التابعة للوكيل الملاحي المنتظمة وعلى متنها 6130 رأس من العجول والأغنام، إضافة إلى وصول السفينة “CONTSHIP ANA” التابعة للوكيل الملاحي الرواد وعلى متنها 140 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

بيانات الشركة أشارت إلى رسو السفينة “CORN” التابعة للوكيل الملاحي دروب الإطلس، في منطقة المخطاف وعلى متنها 34 ألف و 850 طن من القمح الصب، إضافة إلى توقع وصول السفينة “SABEEL STAR” التابعة للخط الملاحي الهيبلو العالمية وعلى متنها 27 ألف طن من القمح الصب.