مديرية أمن طرابلس: شاركنا في تأمين وزير داخلية الجزائر

شاركت مديرية أمن طرابلس، في تأمين زيارة وزير الداخلية الجزائري والوفد المرافق له، وفقا لبيان صادر مديرية أمن طرابلس.

وقال مديرية الأمن، في بيان لها، إن مفارز أمنية من مديرية أمن طرابلس، رفقة الأجهزة الأمنية المختلفة، أمنت موكب “أبراهيم مراد “وزير الداخلية الجزائري” والوفد المرافق له، الذين يقومون بزيارة رسمية للعاصمة طرابلس للرفع من مستوى التعاون وتطوير العلاقات على كافة الأصعدة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، استقبل المبعوث الجزائري الخاص لرئيس جمهورية الجزائر، إبراهيم مراد، اليوم الخميس بطرابلس.

وشارك في حضور اللقاء وزير الداخلية المكلف، وزير الحكم المحلي غي حكومة الوحدة المؤقتة، بدر الدين التومي، والسفير الجزائري لدى ليبيا، سليمان شنين.

وسلم المبعوث الخاص، للمنفي رسالة خطية، من شقيقه الرئيس الجزائري، “عبد المجيد تبون”، تضمنت دعوة الرئيس للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم، فضلاً عن التأكيد حرص الجزائر على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين.