المنفي يبحث مع سفير ألمانيا تطورات الأوضاع في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 September, 2022

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، “مِخائيل أونماخت”، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء بحث جهود المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية في البلاد، مستعرضاً مساعِ إيجاد توافق بين مجلسي النواب والدولة، حول القاعدة الدستورية، والذهاب إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، من خلال توفير عوامل نجاحها والقبول بنتائجها من كل الأطراف.

وقدم السفير الالماني لرئيس المجلس الرئاسي إحاطةً بما تم في مؤتمر برلين الأخير حول ليبيا، ومختلف المواقف الدولية بشأن الأزمة الراهنة، وسُبل دعم العملية السياسية في ليبيا.

وثمن المنفي، دور ألمانيا ومساعيها للخروج من الأزمة الليبية، مؤكداً أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية لتحقيق آمال كل الليبيين في الوصول إلى الانتخابات.