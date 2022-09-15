المنفي يبحث مع السفير الألماني تطورات المشهد السياسي

الوطن| متابعات

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، “مِخائيل أونماخت”، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وبحسب ما أورد المكتب الإعلامي للمجلس، جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الخميس، بحث خلاله المجتمعون مساعي المجلس لإيجاد توافق بين مجلسي النواب والدولة حول القاعدة الدستورية، والذهاب إلى الاستحقاقات الانتخابية.

وثمن المنفي خلال اللقاء مساعي ألمانيا للخروج من الأزمة الليبية، مؤكداً أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية لتحقيق آمال كل الليبيين في الوصول إلى الانتخابات.

من جانبه، قدم السفير الالماني إحاطةً بما تم في مؤتمر برلين الأخير حول ليبيا، ومختلف المواقف الدولية بشأن الأزمة الراهنة، وسُبل دعم العملية السياسية في ليبيا.