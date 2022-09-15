قشوط عن مصافحة الدبيبة للغرياني: شيخ يصافح فاسد ويعلم أنه فاسد

الوطن|رصد

قال المحلل السياسي تعليقًا على صورة رئيس الحكومة منتهية الولاية في عقد قران ابنة المفتي المعزول الصادق الغرياني “شيخ يصافح فاسد ويعلم أنه فاسد“.

وأضاف قشوط في منشورٍ له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الصورة في الأعلى: “فاسد يصافح شيخ يعلم أنه تاجر دين بلغ تطرفه حد التكفير واستحلال الدماء“.

وأكد قشوط “أما الذي في المنتصف فهو رئيس المؤتمر الوطني سابقاً وأقر بمسؤوليته عن دعم التنظيمات الإرهابية في بنغازي“، خاتمًا“هذه هي المافيا الحاكمة في طرابلس اليوم“.