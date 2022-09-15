ليبيا الان

قشوط عن مصافحة الدبيبة للغرياني: شيخ يصافح فاسد ويعلم أنه فاسد

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال المحلل السياسي تعليقًا على صورة رئيس الحكومة منتهية الولاية في عقد قران ابنة المفتي المعزول الصادق الغريانيشيخ يصافح فاسد ويعلم أنه فاسد“.

وأضاف قشوط في منشورٍ له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الصورة في الأعلى: “فاسد يصافح شيخ يعلم أنه تاجر دين بلغ تطرفه حد التكفير واستحلال الدماء“.

وأكد قشوطأما الذي في المنتصف فهو رئيس المؤتمر الوطني سابقاً وأقر بمسؤوليته عن دعم التنظيمات الإرهابية في بنغازي، خاتمًاهذه هي المافيا الحاكمة في طرابلس اليوم“.

الوسوم

الصادق الغرياني عبدالحميد الدبيبة ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك