السايح يبحث مع دبلوماسيون أفارقة سبل التعاون في المجال الانتخابي بين دول الاتحاد الأفريقي

العنوان-طرابلس

أشاد سفيري السودان والنيجر والقائمين بالأعمال في سفارتي نيجيريا ومالي لدى ليبيا، بالجهود التي تبذلها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والقائمون عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.

وبحسب بيان المفوضية، جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس مفوضية الانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس، سفيري السودان لدى ليبيا عثمان البشير، والنيجر أسياد كاتو، والقائمين بالأعمال في سفارتي نيجيريا ستيفن أوروو، ومالي، على هامش حضورهم للاحتفالية التي أقامتها المفوضية إحياءً لذكرى يوم الشهيد.

وأوضحت المفوضية أن لقاء السايح مع الدبلوماسيين الأفارقة الذي عُقد بديوان مجلس المفوضية في العاصمة طرابلس يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا.

وبحث السايح سفيري السوادن والنيجر والقائمين بالأعمال في سفارتي نيجيريا ومالي سبل التعاون في المجال الانتخابي بين دول الاتحاد الأفريقي، كما استعرض معهم تحضيرات المفوضية للانتخابات المرتقبة.

وأضافت المفوضية أن مسؤولي البعثات الدبلوماسية الأفريقية أكدوا خلال اللقاء أهمية بناء علاقات قوية بين المؤسسات الانتخابية الأفريقية، وأهمية دعم المفوضية في ترسيخ المسار الديمقراطي في ليبيا، لما يمثله من انعكاس على أمن واستقرار دول أفريقيا.