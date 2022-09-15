وزير التعليم: تم بحث أهم احتياجات قطاع التعليم مع مراقبات التعليم

الوطن|رصد

أوضح وزير التربية والتعليم بالحكومة الليبية جمعة الجديد، أنه تم بحث أهم احتياجات قطاع التعليم وعلى رأسها توفير الكتاب المدرسي والمقاعد المدرسية بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي ومركز المناهج، مع مراقبات التعليم، مؤكدًا أن بدء العام الدراسي سيكون في 18 من سبتمبر الجاري.

وأكد الجديد في تصريحاتٍ صحفية أن الوزارة تعمل على البدء في العام الدراسي الجديد والتغلب على كافة الصعاب التي تواجه قطاع التعليم بمؤسساته المختلفة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه تم التحضير لذلك بعقد مراقبات التعليم في ليبيا الاجتماع الثاني لبحث بدء العام الدراسي وما تحتاجه العملية التعليمية من احتياجات وفق الخطة الموضوعة بالتعاون مع مركز المناهج ومصرف ليبيا المركزي إضافة إلى دراسة العجز في مدرسيبعض المواد.

وأشار الجديد إلى سعي الوزارة لتغطية كافة الاحتياجات وتعزيز النشاط المدرسي، لافتًا إلى أن وزارة التعليم تعمل على البداية التدريجية من خلال معالجة مشاكل المقاعد المدرسية والكتب التي ستصل في نهاية شهر سبتمبر.

وختم الوزير أنه أقترب افتتاح 4 مدارس جديدة في بنغازي، مؤكداً أن انطلاق العام مع بعض التعطيل أفضل من التأجيل.