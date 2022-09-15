الحكومة الليبية تتعهد بتوفير الكتاب المدرسي وتحدد موعد انطلاق العام الدراسي الجديد

أخبار ليبيا 24

أعلنت الحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا، انطلاق العام الدراسي الجديد يوم الأحد 18 سبتمبر، متعهدة بتوفير الكتاب المدرسي والمقاعد الدراسية وكل ما تتطلبه العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لوزارة التربية والتعليم بمدينة بنغازي، الخميس، برئاسة الوزير جمعة خليفة الجديد مع مراقبي التربية والتعليم.

واستعرض الاجتماع الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد، وخلص إلى انطلاق العام الدراسي يوم الأحد 18 سبتمبر بالبلديات كافة، حيث تعهد الوزير بتنفيذ جملة من الإجراءات اللازمة لذلك.

وفي 17 يوليو الماضي، أعلن مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، أن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد سيكون يوم 18 سبتمبر المقبل.

حيث أكد التعاقد مع 22 شركة لطباعة الكتاب المدرسي بعد ترسية العطاء عليها واعتماده من قبل مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لتسليم الكتب إلى المدارس قبل بدء الدراسة.