مفوضية الانتخابات: نهنيء الليبيين باليوم العالمي للديمقراطية

هنأت مفوضية الانتخابات، الليبيين، بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، مجددة عزمها على تنفيذ الاستحقاقات الوطنية.

قالت في بيان: “أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 15 سبتمبر يوماً دولياً للديمقراطية، حيث تحتفل دول العالم الديمقراطي ومن بينها ليبيا بهذا اليوم، لتعزيز قيم المشاركة الانتخابية على قدم المساواة والعمل من أجل السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان”.

وتابعت: “وقد عبر الشعب الليبي من خلال ثلاث استحقاقات انتخابية عن وعيه الراسخ بأن التداول السلمي للسلطة هو أعلى معايير تقدم المجتمعات الديمقراطية، وأكّد ذلك عند تحديثات سجل الناخبين، حيث سجّل في سجل الناخبين (2,879,334) ناخباً وناخبةً، كرسالة صريحة عن رغبتهم في المشاركة في الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021م، وكتعبير ناضج عن عمق وعي هذا الشعب وتطلعاته إلى دولة ديمقراطية ناهضة ومستقرة”.

وواصلت: “وبهذه المناسبة تتقدم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى الشعب الليبي وجميع دول العالم الديمقراطي بالتهنئة، مجددة عزمها على المضي قدماً لتحقيق أهدافها، ومضاعفة جهودها واستعداداتها وإمكانياتها وتطوير كوادرها في سبيل توفير أفضل الظروف لاستكمال الاستحقاقات الوطنية، مؤكدة أنها لن تخيب أمل الليبيين الذين أعربوا عن خيارهم الديمقراطي سعياً إلى بناء مقومات الدولة الجديدة القائمة على سيادة القانون والمؤسسات” وفق قولها.