على خلفية مشاكل متعلقة بامتحانات الثانوية العامة.. الرقابة الإدارية توقف مدير مركز الامتحانات

العنوان-طرابلس

أوقفت هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس المدير العام للمركز الوطني للامتحانات بوزارة التعليم، أحمد مسعود، لمشاكل تتعلق بامتحانات الثانوية العامة.

جاء ذلك في قرار أصدره رئيس الهيئة، سليمان الشنطي، حيث نص القرار في مادته الأولى على أن الإيقاف يأتي لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة.

ويأتي ذلك على خلفية مشاكل عديدة تتعلق بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي المنصرم، حيث اشتكى في بعضها الطلبة بوجود أسئلة غير مقررة في الامتحانات.

وفي 21 أغسطس الماضي انطلقت الامتحانات النِّهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمي، والأدبي، والديني، بِمُشاركة 112956 طالباً وطالبة.

وبسحب بيان وزارة التربية والتعليم حينها، يُجري طلاب القِسمَان الأدبى، والعلمي أولى اِمتحاناتهم في مادة التربية الإسلامية، فيما يُجري طلاب التعليم الديني أولى اِمتحاناهم في مادتي القرآن الكريم وأحكامه والثقافة الإسلامية.

وطمأن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة، موسى المقريف، الطلاب المُتقدِّمين لإجراء الامتحانات بأن أسئلة الامتحانات ستراعي المستويات المُختلفة، وضمن ما تمّ دراسته في المقرّرات الدراسية.

من جانبه قال مُدير المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، أن الامتحانات ستُجرى داخل 8626 لجنة امتحانية موزعة على 7744 قاعة اِمتحانية، وستخضع لمُتابعة 2064 مُراقب، وو15488 مُلاحظ، فضلاً عن 727 اِختصاصي اِجتماعي أو مُرشد نفسي، إضافة إلى تواجد 3635 فرد أمن تابعين لوزارة الداخلية لحِمَاية الامتحانات.