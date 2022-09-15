المنفي والمشري يبحثان سبل إكمال القاعدة الدستورية

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تطورات المشهد السياسي والأمني داخل البلاد.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، تطرق اللقاء الذي عُقِد بمقر مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس إلى الإسراع في إكمال القاعدة الدستورية، وسبل التسريع بإجراء الانتخابات وتذليل الصعوبات والعراقيل.

ويأتي ذلك على خلفية ما تشهده ليبيا من حالة انسداد سياسي وصراع بين حكومة الوحدة برئاسة، عبدالحميد الدبيبة، والحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.