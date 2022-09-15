ملف مرضى الأورام على طاولة المستشار صالح والحكومة الليبية

العنوان-طبرق

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مع وزيري الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبدالجليل، والتخطيط والمالية، أسامة حماد، ملف مرضى أطفال الأورام وسبل معالجة الصعوبات التي تواجهه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الخميس بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، بحسب بيان الحكومة الليبية.

وتناول اللقاء سير العمل في وزارة الصحة والصعوبات التي تواجهها في عدد من الملفات الصحية المهمة، التي تهم المواطن منها ملف مرضى أطفال الأورام وسبل معالجة هذه الملفات المُلحة.

والثلاثاء الماضي، أكدت حكومة باشاغا سداد قيمة الديون المستحقة لصالح مركز الحسين لعلاج الأورام بالأردن، مشيرة إلى الاتفاق على إيفاد 60 حالة للعلاج لدى المركز على دفعات خلال الأيام المقبلة.