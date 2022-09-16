الدبيبة يخصص أكثر من 581 ألف دينار لتعويض المتضررين من اشتباكات طرابلس في مايو الماضي

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خصص رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، مبلغًا قدرهُ 581 ألفًا و 740 دينار لصالح وزارة الحكم المحلي، من بند المتفرقات؛ لتعويض المتضررين ببلدية طرابلس المركز نتيجة للاشتباكات المسلحة التي اندلعت في مايو الماضي.

وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي نشرته منصة حكومتنا، سيتمُ صرف التعويضات وفقًا لنتائج التقرير المعد من اللجنة المكلفة بالخصوص، كما أصدر الدبيبة قرارًا بترقية العاملين بمركز طب الطوارئ والدعم، إلى جانب ترقية العاملين بجهاز الإسعاف والطوارئ خلال اشتباكات طرابلس في مايو الماضي.

وشدد الدبيبة في ختام قراراته أن يتم العمل بهذه القرارات من تاريخ صدورها اليوم الخميس، داعيًا الجهات المختصة للشروع في التنفيذ.