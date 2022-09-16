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الحكومة الليبية تتعهد بتوفير الكتاب المدرسي للعام الدراسي الجديد

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-سرت

أعلنت الحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا، انطلاق العام الدراسي الجديد يوم الأحد 18 سبتمبر، متعهدة بتوفير الكتاب المدرسي والمقاعد الدراسية وكل ما تتطلبه العملية التعليمية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لوزارة التربية والتعليم بمدينة بنغازي، الخميس، برئاسة الوزير جمعة خليفة الجديد مع مراقبي التربية والتعليم.

وقالت الحكومة أن الاجتماع استعرض الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد، وخلص إلى انطلاق العام الدراسي يوم الأحد 18 سبتمبر بالبلديات كافة، حيث تعهد الوزير بتنفيذ جملة من الإجراءات اللازمة لذلك.


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صحيفة العنوان الليبية

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