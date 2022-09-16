خبير سياسي: المجلس الرئاسي جسم سياسي بلا فعالية

الوطن| رصد

قلل الخبير السياسي، وليد مؤمن، من شأن تلويح رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالتدخل لإنهاء أزمة القاعدة الدستورية للانتخابات.

وقال مؤمن، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن تلويح الرئاسي لن يكون مجديا ولا مهما في ظل النظرة العامة للأجسام الأخرى، والتي تعتبر كل منها في نفسها الصلاحية وفي غيرها انتهاء الصلاحية.

ووصف مؤمن، المجلس الرئاسي، بأن جسم سياسي دون فعالية، وتلويحع الأخيرة يعتمد على دعم بعض الأطراف الإقليمية خاصة بعد إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

وأشار إلى أن الرئاسي فشل في الملفات السابقة التي كُلِف بإدارتها، وهذه التصريحات قد تكون ورقة للضغط على أطراف أخرى، والإيحاء بأهمية دور المجلس.