السائح يبحثُ تعزيز التعاون في المجال الانتخابي بين دول الاتحاد الأفريقي

أخبار ليبيا 24

ناقش رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، رفقة سفراء دول السودان و النيجر والقائم بأعمال دولة نيجيريا والقائم بأعمال سفارة مالي، خطوات دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا.

كما تباحث الحُضور في تعزيز التعاون في المجال الانتخابي بين دول الاتحاد الأفريقي، إضافة للوقوف على استعدادات المفوضية للانتخابات المرتقبة.

من جهتم شدد السفراء على ضرورة توفير ظروف ملائمة لإجراء الانتخابات وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مؤكدين على أهمية بناء علاقات قوية بين المؤسسات الانتخابية الأفريقية، تقتضي بدعم المفوضية في ترسيخ المسار الديمقراطي، وفقًا لبيان المفوضية العُليا للانتخابات.