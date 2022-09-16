دومة: نعمل على صون حقوق فزان السياسية

قال مصباح دومة عضو مجلس النواب إن ما تم اليوم في مجلس النواب بخصوص المناصب السيادية وبالخصوص المحكمة العليا التي في اتفاق بوزنيقة كانت من ضمن المناصب المخصصة الى فزان وبعد كلمتي تم الاجتماع مع رئيس المجلس واتضح ان مجلس الدولة بعث خطاب لمجلس النواب من السنة الماضية وبمباركة أعضاء مجلس الدولة من فزان الذين كانوا جزء من الاتفاق وكذلك مستشاري الجمعية العمومية للمحكمة العليا من فزان الذين لم يتقدموا للمنصب واعتذروا ان يكونوا فيه بالاضافة الى استقلالية القضاء التي تحجج بها اعضاء مجلس النواب.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا أنه تم الاتفاق على إن يكون لفزان منصبين احدهما مكافحة الفساد في المناصب السيادية وتعهد رئيس المجلس امام اعضاء فزان بهذا وكان اعضاء فزان مع هذا الرأي وبذلك علينا العمل كأقليم على الرجوع الى المساواة العددية في مقاعد البرلمان القادم غير ذلك تعتبر نسبة المشاركة في العمل السياسي مشاركة شرفية فقط وضياع للحقوق فزان السياسية، على حد تعبيره.