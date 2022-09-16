مصلحة المطارات تستعد لافتتاح مطار مصراتة بعد الصيانة

أخبار ليبيا 24

أعلنت مصلحة المطارات، إنهاء فريق العمل المكلف من المصلحة أعمال تركيب أجهزة التفتيش ومنظومة سيور نقل الحقائب ومنظومة منصة قبول الركاب بمطار مصراتة.

وأضافت المصلحة أن فرق الصيانة تمكنت من إنهاء أعمال صيانة منصات الجوازات وكاميرات المراقبة الأمنية ومنظومة الإنذار وإطفاء الحرائق بالإضافة إلى السلالم الكهربائية وكراسي انتظار المسافرين بصالة المغادرة الجديدة بمطار مصراته؛ وذلك بإشراف مدير إدارة التجهيزات والمعدات بالمصلحة ورئيس قسم المعدات الميكانيكية ورئيس قسم الاتصالات والمعلوماتية ورئيس قسم التجهيز الخدمي، وبدعمٍ من المجلس البلدي مصراتة و بالتعاون مع رجال الأعمال.

وأكدت أن فرق الصيانة أجرت الاختبارات اللازمة لكافة المعدات والأجهزة استعدادًا لافتتاح الصالة الجديدة يوم السبت القادم.