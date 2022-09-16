المنفي لـ«السفير الألماني»: نثمن دوركم ومساعيكم للخروج من الأزمة الليبية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، “مِخائيل أونماخت”، وذلك لبحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وبحث اللقاء، جهود المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية في البلاد، مستعرضاً مساعِ إيجاد توافق بين مجلسي النواب والدولة، حول القاعدة الدستورية، والذهاب إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، من خلال توفير عوامل نجاحها والقبول بنتائجها من كل الأطراف.

وقدم السفير الألماني، للمنفي، إحاطةً بما تم في مؤتمر برلين الأخير حول ليبيا، ومختلف المواقف الدولية بشأن الأزمة الراهنة، وسُبل دعم العملية السياسية في ليبيا.

وثمن المنفي، دور ألمانيا ومساعيها للخروج من الأزمة الليبية، مؤكداً أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية لتحقيق آمال كل الليبيين في الوصول إلى الانتخابات.