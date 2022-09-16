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“مركز مكافحة الأمراض”: على كل من أتم 18 عاما أخذ لقاح كورونا

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

جدد المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدعوة للتطعيم ضد فيروس كورونا وذلك لتحقيق المناعة المجتمعية.

وقال المركز عبر موقعه إن المناعة المجتمعية هي حصول عدد كافٍ من المواطنين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا في المجتمع، وعندها نصل إلى ما يسمى بالمناعة المجتمعية.

وناشد المركز جميع المواطنين والمقيمين بالتوجه لمراكز التطعيم لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا ابتداء من عمر 18 عاما، للحماية من الأعراض الشديدة، والوصول لتحقيق المناعة المجتمعية وهي أفضل وسيلة لمكافحة الفيروس والقضاء عليه واختفائه نهائيا.

 

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صحيفة الساعة 24

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