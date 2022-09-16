حقوقي: القانون يمنع الرئاسي من التدخل بالقاعدة الدستورية

الوطن| رصد

علّق الحقوقي والسياسي، محمد صالح جبريل اللافي، على تلويح رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالتدخل لإنهاء أزمة القاعدة الدستورية للانتخابات، وقال إن المجلس ليس لديه السلطة التشريعية لإصدار قوانين أو إصدار قرارات أو تعديلات دستورية.

ولتوضيح الجانب القانون بهذا التطور، أوضح اللافي في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، أن اتفاق جنيف حدد مهام المجلس الرئاسي وحصرها في تمثيل الدولة واعتماد السفراء والمصالحة الوطنية، وهي خارج إطار وضع قواعد قانونية أو دستورية في الدولة الليبية ولا حتى القواعد التنفيذية.

وأكد أن القانون لا يسمح للمجلس الرئاسي بالتدخل في أي قاعدة دستورية تصدر عن الجسم التشريعي وهو مجلس النواب، وحال قيامه بذلك سيكون خالف ما تم الاتفاق عليه في جنيف ويزيد المسألة تعقيدا، مشددا على أن المجلس الرئاسي ليس لديه الصلاحية في أي نوع من التدخل التشريعي لا بإقرار ولا إصدار ولا إلغاء.