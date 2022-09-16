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بوقعيقيص: لم يمنح للتبو الحضن الدافىء حتى يوثقوا تاريخهم

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصفت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، ليبيا بأنها «أمة واحدة» تزخر بأعراق متنوعة”.

وقالت بوقعيقيص، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” 15 سبتمبر من كل عام هو يوم الثقافة التباويه كنت معهم وحضرت إضاءات جميلة عن تاريخ وطني المفقود”.

وأضافت:” نحن أمة واحدة تزخر بأعراق متنوعة وفي هذا التنوع ثراء، وكم شعرت بالخجل لمعلوماتي الشحيحة عن تاريخ ملوك الصحراء والعالمين بسرها ومفاتيح غموضها الساحر المخيف”.

وتابعت:” وحدهم الفرنسيون أكثر من وثقوا هذا التاريخ فشظف العيش لم يمنح للتبو الحضن الدافيء حتى يوثقوا تاريخهم، وهم الذين لا يملكون حروف كتابة”.

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التبو الحضن الدافىء بوقعيقيص تاريخ توثيق

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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