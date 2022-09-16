بوقعيقيص: لم يمنح للتبو الحضن الدافىء حتى يوثقوا تاريخهم

وصفت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، ليبيا بأنها «أمة واحدة» تزخر بأعراق متنوعة”.

وقالت بوقعيقيص، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” 15 سبتمبر من كل عام هو يوم الثقافة التباويه كنت معهم وحضرت إضاءات جميلة عن تاريخ وطني المفقود”.

وأضافت:” نحن أمة واحدة تزخر بأعراق متنوعة وفي هذا التنوع ثراء، وكم شعرت بالخجل لمعلوماتي الشحيحة عن تاريخ ملوك الصحراء والعالمين بسرها ومفاتيح غموضها الساحر المخيف”.

وتابعت:” وحدهم الفرنسيون أكثر من وثقوا هذا التاريخ فشظف العيش لم يمنح للتبو الحضن الدافيء حتى يوثقوا تاريخهم، وهم الذين لا يملكون حروف كتابة”.