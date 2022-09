ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان الخميس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مقر المجلس في العاصمة طرابلس.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة تطورات المشهد السياسي والأمني داخل البلاد، والإسراع في إكمال القاعدة الدستورية، وسبل التسريع بإجراء الانتخابات وتذليل الصعوبات والعراقيل.

The post المنفي يبحث مع المشري سبل الإسراع في إكمال القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

