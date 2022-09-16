“المفوضية العليا”: السايح بحث مع سفيري السودان والنيجر سبل التعاون في المجال الانتخابي

أشاد سفيرا السودان والنيجر والقائمان بالأعمال في سفارتي نيجيريا ومالي لدى ليبيا، بالجهود التي تبذلها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والقائمون عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية، بحسب ما نشرته المفوضية عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس مفوضية الانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس، سفيري السودان لدى ليبيا عثمان البشير، والنيجر أسياد كاتو، والقائمين بالأعمال في سفارتي نيجيريا ستيفن أوروو، ومالي، على هامش حضورهم الاحتفالية التي أقامتها المفوضية إحياءً لذكرى يوم الشهيد.

وأوضحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر موقعها على الإنترنت أن لقاء السايح مع الدبلوماسيين الأفارقة الذي عُقد بديوان مجلس المفوضية في العاصمة طرابلس يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا.

وأوضحت المفوضية أن السايح بحث مع سفيري السودان والنيجر والقائمين بالأعمال في سفارتي نيجيريا ومالي سبل التعاون في المجال الانتخابي بين دول الاتحاد الأفريقي، كما استعرض معهم تحضيرات المفوضية للانتخابات المرتقبة.

وأضافت المفوضية أن مسؤولي البعثات الدبلوماسية الأفريقية أكدوا خلال اللقاء أهمية بناء علاقات قوية بين المؤسسات الانتخابية الأفريقية، وأهمية دعم المفوضية في ترسيخ المسار الديمقراطي في ليبيا، لما يمثله من انعكاس على أمن واستقرار دول أفريقيا.