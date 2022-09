أمير قطر: لا علاقة لنا بجماعة الإخوان.. وعلينا التصرف بشكل جدي ووضع حد للمشكلة في ليبيا

ليبيا – دعا أمير قطر تميم آل ثاني إلى التصرف بشكل جدي ووضع حد للمشكلة في ليبيا.

أمير قطر وفي حوار مع صحيفة “لوبوان” الفرنسية نقلته وكالة “الأناضول” التركية الأربعاء، أضاف: “يتعين علينا أن نتصرف بجدية ونضع حدًا للمشكلة من أساسها في سوريا، وينطبق الأمر ذاته على ليبيا. إذا لم نكن حذرين، سنواجه عواقب وخيمة”.

وتابع تميم حديثه:”أن مسببات احتجاجات الربيع العربي ما زالت موجودة وتفاقمت”، داعيًا إلى إصلاحات تدريجية لتفادي الاضطرابات.

وردًا على سؤال عن العلاقة التي تُنتقد بها قطر مع جماعة الإخوان المسلمين، قال آل ثاني: “هذه العلاقة غير موجودة، وليس هناك أي أعضاء نشطاء من جماعة الإخوان المسلمين أو أي جماعات متصلة بها على الأراضي القطرية”.

وأردف أمير قطر: “نحن دولة منفتحة، ويمر عليها عدد كبير من الأشخاص من أصحاب الآراء والأفكار المختلفة، لكننا دولة ولسنا حزبًا، ونتعامل مع الدول وحكوماتها الشرعية، وليس مع المنظمات السياسية”.

