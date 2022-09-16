تقرير: إصرار ليبي على إسكات المهاجرين غير الشرعيين

الوطن| رصد

ألقى تقرير تحليلي، نشره موقع “ميراج نيوز” الإخباري الأسترالي، باللوم على القائمين على إدارة مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، لعدم تمكين الصحفيين من الوصول إليهم.

وزعم التقرير أن القائمين على إدارة مراكز الاحتجاز يصرون بشكل كبير على رفض تمكين وسائل الإعلام والصحافة من الوصول للمهاجرين غير الشرعيين.

ودعا التقرير إلى ترك الصحفيين يتواصلون مع المهاجرين غير الشرعيين مباشرة في ظل وجود أدلة كثيرة على أن أصواتهم غير مسموعة في الغالب أو يتم إسكاتها عمدا أو التلاعب بها بطرق تقلل من أهميتها.

وأضاف التقرير إن سماع هذ الأصوات إن تم في أفضل الأحوال فيكون عبر وسطاء داعمين للمهاجرين غير الشرعيين ممن يستمعون ويلاحظون من مسافة بعيدة لأن المحتجزين يبقون في كثير من الحالات غير مرئيين أو مسموعين على الإطلاق ما قاد بالمحصلة لتآكل حقوق الإنسان وإضفاء شرعية على العنف.