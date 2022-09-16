الطبلقي: عقيلة صالح لم يطرح مبادرة بإجراء انتخابات برلمانية مقابل تشكيل مجلس رئاسي برئاسته

صرحت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي بأن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لم يطرح مبادرة تقضي بإجراء انتخابات برلمانية مقابل تشكيل مجلس رئاسي برئاسته، مؤكدة أن هذا كلام عارٍ عن الصحة.

وقالت الطبلقي في نصريح صحفي إن إلزام رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بمباشرة حكومته عملها فوراً من أي مدينة ليبية يتوافر فيها الأمن وسيكون هناك دعم محلي ودولي للحكومة خلال المدة القادمة.

ونفت أي علاقة لمجلس النواب بتأجيل الانتخابات، موضحة أنه طالب بها وراسل المفوضية في 2020 وكان الرد بأن هناك قوة قاهرة.

وأشارت إلى أن عقيلة صالح أطلع دول تركيا وقطر على ما تقوم به الحكومة منتهية الولاية من هدر أموال الليبيين وهذه الدول سيكون لها دور فاعل في الأزمة.

وأكدت الطبلقي أن قرار إعادة فتح السجل العقاري لن يكون إلا من السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب لأن من أقفله هو المجلس الوطني الانتقالي ولا تملك أي سلطة أخرى إعادة فتحه.