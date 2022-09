فنوش: المتحكم في ليبيا هي تركيا التي يحجون إليها من أجل الحصول على تأشيرة للبقاء

ليبيا – رأى المحلل السياسي عبدالحكيم فنوش أن المتحكم في ليبيا هي تركيا التي يحجون إليها من أجل الحصول منها على تأشيرة من أجل البقاء في مناصبهم وإدارة الشأن العام في ليبيا،مشيرًا إلى أن تركيا تتحرك في تنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

فنوش وفي مداخلة له عبر قناة “الحدث” تابعتها صحيفة المرصد، اعتبر الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة هي مجرد غطاء وأدوات فيما إذا توافقت هذه الأطراف على إيجاد مخرج ما للأزمة الليبية فأنه يتم من خلالهم تسويقه لليبيين على أنها أطراف حيادية ،مضيفًا:”ولكن هذه الأطراف لا تملك إمكانية تغيير أي شيء إلا إذا ما تحصل التوافق من قبل الفاعلين الأساسيين الذين يشرعنون عبدالحميد الدبيبة ويشرعون حالة الاستعمار المباشر من قبل تركيا”.

