الأسود: لا توجد مبادرة عن تشكيل مجلس رئاسي برئاسة عقيلة صالح

قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود:” ما يروج عن طرح عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، مبادرة تقضي بإجراء انتخابات برلمانية مقابل تشكيل مجلس رئاسي، هو يترأسه، كلام عار عن الصحة”.

وأضاف الأسود، في تصريحات صحفية:” هذا الكلام لم يطرح على مجلس النواب وكذلك لم يطرح على الدول التي قام عقيلة صالح مؤخرا بزيارتها”.

وكان عبدالله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، أعلن في وقت سابق، نتائج جلسة البرلمان التي عقدت اليوم في مدينة بنغازي، مؤكدا أن المستشار عقيلة صالح أحاط المجلس بزيارته لدولتي تركيا وقطر.

وأكد بليحق، في بيان نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أن البرلمان صوت بالإجماع على تكليف عبدالله أبورزيزة رئيساً للمحكمة العُليا .

ولفت إلى أن البرلمان قرر إعفاء النواب الذين تولوا وظائف في الدولة من عضوية مجلس النواب، وقبول استقالة النواب الذين تقدموا باستقالاتهم.

وأوضح أن البرلمان قرر اختيار نائب ثاني للمجلس خلال الجلسة المُقبلة ، فضلا توجيه عن نداء للنواب المتغيبين عن الجلسات بضرورة حضور جلسات المجلس ولجانه وإلا سيتعرضون لإسقاط عضويتهم نتيجة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية.

وشدد على ضرورة إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنة التشريعية وتعميمه على النواب للاطلاع وعرضه خلال الجلسات المُقبلة .

كما قرر البرلمان، تكليف لجنة من الخُبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات النفط والغاز وإيجاد آلية عادلة للاستفادة منها لجميع الليبيين، وفقا لبليحق.

وتمسك البرلمان، بضرورة إلزام رئيس الحكومة بمباشرة الحكومة عملها فوراً واستدعائه لعرض ما توصلت إليه الحكومة والمعوقات التي تعترضها للمساهمة في تذليلها.

وتابع بليحق:” إعلان رؤوساء الهيئات التابعة لمجلس النواب الذين لم يلتزموا بقرارات مجلس النواب ولم يقدموا تقاريرهم الدورية للمجلس بأنهم لا صفة قانونية لهم”.

وأشار البرلمان، إلى ضرورة مطالبة مجلس الدولة بالإسراع في الرد على مجلس النواب لتسمية رؤوساء هذه الهيئات لمحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين.