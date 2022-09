مالطا توداي تكشف مجموعة حقائق جديدة بشأن قضية الهبلو 3

ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “مالطا توداي” المالطية الناطقة بالإنجليزية عن مجموعة حقائق جديدة بشأن قضية اختطاف ناقلة النفط “الهبلو1”.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما فيه صحيفة المرصد نقل عن الملاح “جو ديغابرييل” المنتدب بصفة خبير من قبل المحكمة المالطية المعنية بمحاكمة 3 مهاجرين غير شرعيين أفارقة بتهمة خطف الناقلة قوله إن “الهبلو1” أوقفت نظام التعقب الملاحي الخاص بها وتوجهت إلى العاصمة طرابلس بأقصى سرعة.

ووفقا للتقرير قدم “ديغابرييل” من على منصة الشهود استنتاجته بشأن القضية بعد أن تم تكليفه في أبريل من العام 2019 بجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات من سجلات ناقلة النفط أو من معداتها لمعرفة ما فعلته الأخيرة المتوجهة بسرعة كبيرة إلى ميناء العاصمة الليبية في حينها.

وأضاف “ديغابرييل” إن “الهبلو1” غيرت لاحقا اتجاهها تدريجيا بسرعة قصوى نحو مالطا في وقت تم فيه تأجيل النظر في القضية إلى الـ22 من نوفمبر المقبل.

ترجمة المرصد – خاص

