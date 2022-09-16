البيوضي: الوصول للانتخابات الحل الوحيد للأزمة الراهنة

الوطن|رصد

قال المترشح الرئاسي سليمان البيوضي أن الحل للأزمة السياسية في ليبيا هي الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال البيوضي في منشورٍ له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أنه قبل أن يقطع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح البث التلفزيوني تجهيزًا لتفجير إحدى قنابله تحدث عن كل شيء تقريبًا ولم يقل شيء!، عقيلة الذي تحرك في كل الإقليم حاشدًا لتأجيل الانتخابات، ومقترحًا نفسه رئيسًا للمجلس الرئاسي، يعرف ان هذا الوضع لن يستمر والتغيير قادم“.

وأضاف المترشح الرئاسي: “تنتوش الذي كان يتابع أمس مشروع تقاسم أموال صفقة النفط وبيع ليبيا في سوق النخاسة مع حكومة الصريرات وحلفائها الجدد يتساءل عن مستقبل الحكومة الليبية فتحي باشاغا التي توارى رئيسها في اسطنبول في حين غفلة“.

ولفت البيوضي إلى أن “عقيلة صالح يريد من المجتمع المدني وأعيان القبائل أن يضغطوا على النواب المقاطعين للالتحاق بمجلسه، ويتجاهل مطالبهم المتصاعدة بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنهاء كل الأجسام السياسية القائمة“.

وأكد المترشخ الرئاسي “كل ما سبق سببه الصمت على العبث والفساد والفوضى والركون والتسليم للواقع المرير، ما دفع الموجودين في المشهد السياسي لممارسة هوياتهم في تجاهل الحقيقة، وهي أن الليبيين استلموا بطاقاتهم الإنتخابية ويتطلعون لتغيير واقعهم“، مضيفًا أنه قد آن الأوان لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2022، والانطلاق نحو ليبيا جديدة قوية وقادرة محررة ومستقلة.

وختم البيوضي “هذا العبث في ليبيا لن يستمر والتغيير قادم وكل الخيارات السلمية يجب أن تكون مطروحة، وعلينا أن ندرك جميعا أن عواقب الصمت أشد خطورة من أسبابه“.