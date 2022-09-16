بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى درجات الحرارة مرتفعة على أغلب مناطق غرب ليبيا مع رطوبة نسبية عالية على مناطق الشمال.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء صافية .

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34- 38)مْ , وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد علي أغلب المناطق .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب , واحتمال ظهور شبورة مائية أثناء فترات الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر .

الرياح: شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-33)مْ ,وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد علي أغلب المناطق.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-42)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35-37)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:12)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:51).