غلق باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي ترهونة

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية لأصحاب المصلحة من الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس البلدي ترهونة، قفل باب الترشح عند الساعة السادسة من مساء الخميس 15 سبتمبر.

وحثت اللجنة عبر صفحته على «فيسبوك» بالمناسبة المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية يوم الاقتراع والتوجه لاختيار القائمة الأصلح التي تخدم البلديات، وتلبي رغبات وخدمات المواطنين.

وأقفلت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية، سجل الناخبين الخاص بانتخابات المجلس البلدي ترهونة مساء الإثنين 5 سبتمبر، وذلك قبل ستة أيام عن الموعد الذي كان مقررا له يوم 11 سبتمبر وفق إعلان سابق للجنة.

ومددت فترة تقديم طلبات الترشح لانتخاب المجلس البلدي ترهونة خمسة أيام إضافية لتمكين الراغبين في الترشح من استكمال إجراءاتهم أمام اللجنة الفرعية بمقرها الكائن بالقرب من المجمع الإداري ترهونة.