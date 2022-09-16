«الأرصاد»: حرارة مرتفعة غربا.. ورطوبة عالية نسبيا شمالا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة على أغلب مناطق الغرب حيث تتراوح بين 34 و38 درجة وتصل إلى 42 درجة على غدامس، بينما تكون الأجواء معتدلة على مناطق الشرق، فيما تكون الرطوبة عالية نسبيا على مناطق الشمال.

وحسب نشرة الأرصاد الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، فمن المتوقع انخفاض درجات الحرارة على أقصي الساحل الغربي بداية من يوم الأحد مع تكاثر للسحب من حين لأخر ليشمل باقي المناطق نهاية الأسبوع، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين علي مناطق الشرق.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

– حالة السماء: السماء صافية.

– الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و38 درجة، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد علي أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

– حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، واحتمال ظهور شبورة مائية أثناء فترات الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر.

– الرياح: شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد علي أغلب المناطق.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

– حالة السماء: صافية.

– الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و42 درجة.