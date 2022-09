ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته صحيفة “تشاينا ديلي” الصينية الناطقة بالإنجليزية مشاركة ليبيا و6 دول عربية أخرى في دورة تدريبية بشأن منع تصحر الأراضي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى احتضان الصين هذه الدورة عبر تقنية التواصل المرئي بين المحاضرين من الخبراء والمشاركين فيها البالغ عددهم 26 معنيا تلقوا تدريبات بشأن كيفية منع تصحر الأراضي وتجنب تدهور الغطاء النباتي والأراضي العشبية.

وأوضح التقرير إن هذا النشاط التدريبي من تنظيم معهد أبحاث الغابات وبيئة الأراضي العشبية التابع لأكاديمية مدينة “نينغشيا” للعلوم الزراعية والغابات في الصين مبينا استمرار التدريب خلال الفترة الممتدة بين الـ9 من سبتمبر الجاري وحتى الـ28 منه.

وتلقى المتدربون الـ26 من ليبيا ومصر وتونس وموريتانيا والأردن والعراق وعمان خبرات باحثي الأكاديمية في طرق منع التصحر والسيطرة عليه وسبل ترميم وإعادة بناء الغطاء النباتي للأراضي القاحلة والرملية وتكاثر وزراعة الشجيرات فيها واحتباس الماء بمناطق اللوس الجبلية وتقنيات توفير المياه وتطبيقها في الزراعة.

ترجمة المرصد – خاص

The post تشاينا ديلي: ليبيا تشارك في دورة تدريبية بشأن منع تصحر الأراضي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

