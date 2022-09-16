بقاء الأجواء حارة في غرب ليبيا

أخبار ليبيا 24

لازالت الأجواء الحارة تسيطر على أغلب مناطق غرب ليبيا، حيث تبقي درجات الحرارة مرتفعة، اليوم الجمعة، ما بين (34-38) مئوية.

وتصل درجات الحرارة على غدامس إلى (42) مئوية، بينما تكون الأجواء معتدلة هذا اليوم على مناطق شرق ليبيا.

وقال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على أقصي الساحل الغربي بداية من يوم الأحد مع تكاثر للسحب من حين لآخر ليشمل باقي المناطق نهاية الأسبوع.

وأضاف، أن من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيف خلال اليومين القادمين على مناطق شرق ليبيا.

حالة البحر

بحريا فإن منطقة الساحل من رأس أجدير إلى سرت، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة. والريح شلوق إلى شرقي يتحول ظهر الغد إلى براني سـرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر، والبحر هادئ إلى خفيف الموج. ودرجة حرارة سطح البحر (30) مئوية.

والساحل من الخليج إلى طبرق، السماء صافية إلى قليلة السحب خاصة على ساحل الجبل الأخضر.

والريح براني على راس لانوف وشرش إلى متغير على باقي الساحل يتحول يوم الغد إلى شلوق سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة.

وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.50) متر، والبحر خفيف الموج إلى هادي. ودرجة حرارة سطح البحر (29) مئوية.